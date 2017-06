Borussia Mönchengladbach strukturiert seinen medizinischen Bereich neu und bedient sich dabei beim FC Bayern. Der Bundesligist verpflichtet Dr. Andreas Schlumberger als neuen Leiter Medizin und Prävention.

Schlumberger war seit 2015 als Teamleiter Rehabilitation und Prävention für die Bayern tätig. Davor war der 50-Jährige für Borussia Dortmund und beim DFB im Einsatz.

"Die Verpflichtung von Andreas Schlumberger ist ein Ergebnis unserer Analyse der vergangenen Saison, mit der wir unsere medizinische Abteilung neu strukturieren und stärken wollen", so Borussias Sportdirektor Max Eberl.

"Andreas Schlumberger wird als Bindeglied zwischen allen medizinischen Fakultäten, also den Mannschaftsärzten, den Physiotherapeuten, dem Rehazentrum und den Athletiktrainern, arbeiten. Wir verfügen in diesem Bereich bereits über viel Qualität, wollen uns aber in der Koordination, Kommunikation und Innovation der medizinischen Betreuung unserer Spieler noch weiter verbessern."