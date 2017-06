Am 1. Juli beginnt offiziell die Saison 2017/2018. An jenem Tag startet auch der FC Bayern München in seine Saisonvorbereitung, die ihn unter anderem nach China führen wird. Der neue BVB-Trainer Peter Bosz bittet seine Spieler am 5. Juli zum Trainingsauftakt. Acht Tage später bricht Borussia Dortmund zu seiner Asien-Reise auf. Doch längst nicht alle Klubs zieht es auf andere Kontinente.

SPORT1 gibt eine Übersicht über den Vorbereitungsbeginn, die Trainingslager und Testspiele der Bundesligisten:

FC Bayern München:

1. Juli, 16.00 Uhr: Trainingsauftakt (öffentlich)

6. Juli, 18.30 Uhr: Testspiel beim BCF Wolfratshausen

9. Juli, 17.00 Uhr: Benefizspiel beim FSV Erlangen-Bruck

15. Juli, ab 15.15 Uhr: gegen die TSG 1899 Hoffenheim beim Telekom Cup in Mönchengladbach

16. bis 28. Juli: Reise nach China

19. Juli, 13.30 Uhr: Testspiel gegen FC Arsenal (in Shanghai)

22. Juli, 11.30 Uhr: Testspiel gegen AC Mailand (in Shenzhen)

25. Juli, 13.30 Uhr: Testspiel gegen FC Chelsea (in Singapur)

27. Juli, 13.30 Uhr: Testspiel gegen Inter Mailand (in Singapur)

1./2. August: Audi Cup mit FC Liverpool und Atletico Madrid in München

5. August: Supercup 2017 bei Borussia Dortmund

20. August, 17.00 Uhr: Traumspiel 2017 in Coburg

30. August, 18.00 Uhr: Testspiel bei Kickers Offenbach

RB Leipzig:

5. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

14. Juli, 18.30 Uhr: Testspiel beim SV Dessau 05

18. Juli, 18.30 Uhr: Testspiel beim ZFC Meuselwitz

20. - 28. Juli: Trainingslager in Seefeld (Österreich)

29. bis 30. Juli: Emirates Cup in London

29. Juli, 14.00 Uhr: Testspiel gegen FC Sevilla (in London)

30 Juli, 14.00 Uhr: Testspiel gegen Benfica Lissabon (in London)

5. August, 16.45 Uhr: Testspiel gegen Stoke City

Borussia Dortmund:

5. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

11. Juli: Testspiel bei Rot-Weiss Essen

13. bis 19. Juli: Reise nach China und Japan

5. August, 20.30 Uhr: Supercup gegen FC Bayern München

TSG 1899 Hoffenheim:

3. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

8. Juli, 15.00 Uhr: Testspiel gegen Standard Lüttich (in Schwetzingen)

15. Juli, ab 15.15 Uhr: Telekom Cup in Mönchengladbach gegen FC Bayern München

16. - 23. Juli: Trainingslager in Windischgarten (Österreich)

29. Juli, 16.00 Uhr: Testspiel bei Derby County

5. August, 15.30 Uhr: Testspiel gegen FC Bologna

1. FC Köln:

3. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

9. bis 14. Juli: Trainingslager in Bad Radkersburg (Österreich)

9. Juli, 16.00 Uhr: Testspiel bei Grazer AK

27. Juli bis 3. August: Trainingslager in Kitzbühel (Österreich)

7. August, 18.30 Uhr: Testspiel beim TSV Steinbach

Hertha BSC:

3. Juli, 15.30 Uhr: Trainingsauftakt (öffentlich)

7. Juli bis 14. Juli: Trainingslager in Bad Saarow (Brandenburg)

7. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel beim Oranienburger FC

15. bis 16. Juli: Thüringer Mediencup

15. Juli, 19.00 Uhr: Testspiel bei RW Erfurt

16. Juli, 15.30 Uhr: Testspiel bei Carl-Zeiss Jena

21. Juli, 17.30 Uhr: Testspiel bei Anker Wismar

29. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen FC Liverpool

SC Freiburg:

3. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

6. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel beim FV Lörrach-Brombach

9. Juli, 17.00 Uhr: Testspiel beim Freiburger FC

11. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel beim FV Schutterwald

14. Juli: Auslosung Dritte Runde Qualifikation Europa League

14. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen SV Sandhausen (in Balingen)

15. Juli - 26. Juli: Trainingslager in Schruns (Österreich)

20. Juli, 17.30 Uhr: Testspiel (Gegner offen) (in Radolfzell)

27. Juli: Dritte Runde Qualifikation Europa League - Hinspiel

3. August: Dritte Runde Qualifikation Europa League - Rückspiel

6. August, 17.30 Uhr: Testspiel (Gegner offen)

SV Werder Bremen:

2. Juli, 14.00 Uhr: Trainingsauftakt

6. Juli bis 14. Juli: Trainingslager im Zillertal (Österreich)

8. Juli: Testspiel gegen Ajax Amsterdam

12. Juli: Testspiel gegen Wolverhampton Wanderers

15. Juli, ab 14.00 Uhr: Telekom-Cup in Mönchengladbach

22. Juli, 15.00 Uhr: Testspiel beim FC St. Pauli

24. Juli bis 29. Juli: Trainingslager in Schneverdingen (Niedersachsen)

Borussia Mönchengladbach:

2. Juli, 11.00 Uhr: Trainingsauftakt

12. Juli, 19.15 Uhr: Testspiel bei KAS Eupen

15. Juli, ab 14.00 Uhr: Telekom-Cup in Mönchengladbach

17. Juli bis 23. Juli: Trainingslager in Rottach-Egern (Bayern)

23. Juli: Testspiel gegen 1. FC Nürnberg

FC Schalke 04:

3. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

16. bis 22. Juli: Reise nach China

24. Juli bis 31. Juli: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

5. August, 16.00 Uhr: Testspiel bei Crystal Palace

Eintracht Frankfurt:

1. Juli, 11.00 Uhr: Trainingsauftakt

6. bis 19. Juli: Reise in die USA

8. Juli, 13.00 Uhr: Testspiel bei Seattle Sounders

9. Juli bis 13. Juli: Trainingslager in Chula Vista (Kalifornien)

14. Juli, 19.15 Uhr: Testspiel bei San José Earthquakes

17. Juli, 19.30 Uhr: Testspiel bei Columbus Crew

24. Juli bis 1. August: Trainingslager in Gais (Schweiz)

Bayer 04 Leverkusen:

8. Juli, 14.30 Uhr: Testspiel bei SF Baumberg (in Langenfeld)

Datum offen: Trainingslager in Zell am See-Kaprun (Österreich)

FC Augsburg:

3. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

5. Juli bis 15. Juli: Trainingslager in Mals (Österreich)

6. August, 15.00 Uhr: Testspiel gegen PSV Eindhoven

Hamburger SV:

6. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

9. bis 13. Juli: Trainingslager in Rotenbürg/Wümme (Niedersachsen)

22. Juli bis 1. August: Trainingslager in Leogang (Österreich)

6. August: Testspiel gegen Espanyol Barcelona

FSV Mainz 05:

3. Juli, 15.00 Uhr: Trainingsauftakt (öffentlich)

VfL Wolfsburg:

10. bis 17. Juli: Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz)

11. Juli: Testspiel beim FC Rapperswil-Jona

VfB Stuttgart:

3. Juli: Trainingsauftakt (öffentlich)

10. bis 15. Juli: Trainingslager in Grassau (Bayern)

12. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Dynamo Dresden (in Heimstetten)

Hannover 96:

26. Juni: Trainingsauftakt (öffentlich)

2. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel bei HSC Hannover

3. bis 7. Juli: Trainingslager in St. Peter Ording (Schleswig-Holstein)

9. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen TSV Havelse (in Garbsen)

15. Juli, 19.00 Uhr: Benefizspiel gegen Twente Enschede (in Sehnde)

22. bis 31. Juli: Trainingslager in Velden (Österreich)

5. August: Testspiel beim FC Burnley