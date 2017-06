Weltmeister Lothar Matthäus hat die Pfiffe gegen Timo Werner verurteilt.

Der Angreifer von RB Leipzig wird nach seiner Schwalbe im Spiel gegen Schalke 04 auch im Nationalteam ausgepfiffen – für Matthäus ein No-Go.

"Jetzt wird es nur Zeit, dass die unsäglichen Pfiffe und Schmähgesänge gegen ihn aufhören. Ich kann ja noch verstehen, dass er von den Schalke-Fans nach seiner Schwalbe ausgepfiffen wird. Aber in anderen Stadien und selbst im DFB-Trikot? Das ist - Entschuldigung – idiotisch", sagt der Rekord-Nationalspieler der Sportbild: "Werner hat einen Fehler gemacht und ihn zugegeben."

Aber Matthäus lobt den Umgang des 21-Jährigen mit den Anfeindungen: "Werner geht mit den Pfiffen gut um, er scheint daraus sogar eine zusätzliche Motivation zu ziehen."

Auch die sportliche Entwicklung von Werner gefällt Matthäus: "Er war schon in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit 21 Treffern der beste deutsche Torschütze, nun stellt er seine Qualitäten auch im DFB-Trikot unter Beweis. Seine Spielweise in der Spitze eröffnet Löw noch mehr Möglichkeiten, weswegen ich ihm eine große Karriere in der Nationalmannschaft prognostiziere."