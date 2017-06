Borussia Dortmund hat Bayer Leverkusen wohl den Wunschkandidaten auf der Trainerposition weggeschnappt.

Auch Bayer soll laut Bild an Peter Bosz, der als designierter Tuchel-Nachfolger gilt, interessiert gewesen sein. Dort sind die Verantwortlichen um Rudi Völler auf der Suche nach einem Nachfolger für Interimstrainer Tayfun Korkut.

Video BVB vor Einigung mit Bosz

Doch offenbar wartete Leverkusen zu lange und so schnappten die Dortmunder sich den 50-jährigen Niederländer, der angeblich am Dienstag bereits bei den Westfalen unterschreiben soll. An Pfingsten soll Bosz bei Bayer abgesagt haben.

Top-Kandidat für die Korkut-Nachfolge soll nun der ehemalige Mainz-Trainer Martin Schmidt sein. Der Schweizer wird jedoch auch mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Der Finalist der UEFA Europa League sucht einen potenziellen Nachfolger für Peter Bosz.

Favorit auf die Bosz-Nachfolge ist aber wohl ein Deutscher. Ajax-Sportdirektor Edwin van der Sar, der Bosz noch zum Bleiben überreden wollte, soll mit dem Ex-Trainer von Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, bereits Kontakt aufgenommen haben. Das berichten niederländische Medien.