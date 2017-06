Unter Trainer Thomas Tuchel kam Christian Pulisic in der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund groß raus. Umso mehr schmerzt den 18-jährigen US-Nationalspieler die Entlassung seines Förderers.

"Ich bin dankbar für alles, was er für mich getan hat. Im Profisport ist es hart, wenn ein Trainer auf diese Art gehen muss, vor allem nach einer ziemlich guten Saison", sagte der BVB-Youngster bei einer Werbeveranstaltung in Denver am Montag. "Er hat mir immer vertraut und mir eine Chance gegeben", erklärte Pulisic laut ESPN. Tuchels Nachfolger

Tuchel war nach der Saison, die mit dem Pokalsieg gegen Eintracht Frankfurt (2:1) endete, trotz eines noch laufenden Vertrages bis 2018 entlassen worden.