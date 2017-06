Bei Inter Mailand hat Ivan Perisic eine erfolgreiche Saison hinter sich. Mit elf Treffern und elf Assists war der frühere BVB-Star einer der wenigen positiven Protagonisten im Trikot der Nerazzurri.

Laut Gazzetta dello Sport soll nun der FC Bayern im Rennen um den kroatischen Offensivspieler ein Wörtchen mitreden. In der Pole Position steht demnach aber Manchester United, das Perisic mit einem 50-Millionen-Euro-Angebot nach Old Trafford locken will.

Auch Manchester City und Paris St. Germain sollen laut dem Blatt ihr Interesse an Perisic bekundet haben.

Der 28-Jährige hat in Mailand noch einen Vertrag bis 2020.