Der Hamburger SV hat die beiden Benefizspiele zugunsten der Familie seines verstorbenen Mitarbeiters Timo Kraus klar gewonnen.

Zunächst schlug der HSV den Oberligisten TSV Buchholz 08 mit 4:0 (2:0), danach gelang ein 8:1 (4:0) gegen Kreisligist Buchholzer FC.

Im ersten Test über 2x30 Minuten trafen Luca Waldschmidt (24.), Bakery Jatta (25.), Nicolai Müller (36.) und Walace (56.) in der Otto-Koch-Kampfbahn für das Team von Trainer Markus Gisdol.

In den anschließenden 60 Minuten gegen den BFC markierten Pierre-Michel Lasogga, Aaron Hunt, Sven Schipplock und Jann-Fiete Arp jeweils Doppelpacks.

HSV-Marketingleiter Kraus war am 7. Januar nach einer internen Betriebsfeier letztmals an den Hamburger Landungsbrücken gesehen worden. Am 23. März barg die Feuerwehr den Leichnam des 44-Jährigen aus der Elbe.

Mainz verliert in Wiesbaden

Dagegen hat der neue Mainz-Trainer Sandro Schwarz seine erste Niederlage kassiert.

Die Rheinhessen unterlagen im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden 0:2 (0:0), nachdem sie zuvor die Regionalligisten Alemannia Aachen (2:1) und TuS Koblenz (4:0) geschlagen hatten.

Ohne Neuzugang Abdou Diallo, der am Freitag verpflichtet worden war, taten sich die Mainzer über die gesamte Distanz schwer. Nachdem Geburtstagskind Yoshinori Muto (25.) in der 65. Minute mit einem Foulelfmeter an SVWW-Torwart Markus Kolke gescheitert war, sorgte Manuel Schäffler mit einem Doppelschlag (71., 74.) für die Entscheidung.