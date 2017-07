Asienreise des FC Bayern München: Ankunft in Schanghai

Anzeige

Asienreise des FC Bayern München: Ankunft in Schanghai Bayern begeistert empfangen / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Mats Hummels und der FC Bayern wurden begeistert empfangen © Getty Images

Der FC Bayern München kommt nach einem mehr als zehnstündigen Flug in Schanghai an. Am Flughafen wird dem Rekordmeister ein warmer Empfang bereitet.