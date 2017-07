Bayer Leverkusen hat das Supertalent Kai Havertz (18) als Lizenzspieler für fünf Jahre bis 2022 an sich gebunden. Seit seinem Einsatz am zehnten Spieltag der Saison 2016/17 gegen Darmstadt 98 ist der Offensivspieler der jüngste Startelf-Akteur in der Historie des Werksklubs.

"Ich bin froh, nun endlich richtig dazuzugehören, nachdem ich in der vergangenen Saison nebenbei ja auch noch die Schule zu Ende bringen musste. Jetzt habe ich mein Abitur in der Tasche und einen Profivertrag bei Bayer 04 - ein großartiges Gefühl", äußerte der Teenager. Havertz war im vergangenen Jahr mit der U17 von Bayer deutscher Meister geworden.

Völler begeistert von Havertz

"Kai hat außergewöhnliche Anlagen und ist darüber hinaus bereits mit einer fußballerischen Reife gesegnet, die ihn von anderen Spielern seines Alters abhebt", urteilte Bayer-Sportchef Rudi Völler: "Er ist technisch versiert, torgefährlich, kopfballstark. Nach seinem tollen Start in den Profifußball wollen wir Kais Entwicklung noch weiter vorantreiben. Er hat riesiges Potenzial, das sich in den kommenden Jahren noch mehr entfalten wird."

Für Geschäftsführer Michael Schade ist der Shootingstar im Bundesliga-Team ein Paradebeispiel für die gute Nachwuchsschulung von Bayer: "Kai Havertz steht wie aktuell auch Benjamin Henrichs für unser erfolgreiches Konzept, selbst ausgebildete Spieler zu hervorragenden Bundesligaspielern zu entwickeln."