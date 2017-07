Am fünften Tag der Vorbereitung ist bei Borussia Mönchengladbach der Krankenwagen angerückt.

Julio Vilalba wurde am Donnerstag von einem Schuss aus kurzer Distanz von Mickael Cuisance so hart am Kopf getroffen, dass er kurz das Bewusstsein verlor.

Der 18-Jährige wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag teilte die Borussia die Diagnose mit: Gehirnerschütterung.

Vilalba wurde im Januar für 1,25 Millionen Euro von Cerro Porteno/Paraguay verpflichtet.