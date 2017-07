Bundesliga: Borussia Dortmund in Tokio begeistert empfangen

Bundesliga: Borussia Dortmund in Tokio begeistert empfangen Tokio feiert Dortmunds Ankunft / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die BVB-Mannschaft wird von den asiatischen Fans begeistert empfangen © Getty Images

Borussia Dortmund macht auf seiner Asientour Halt in Japan. In Tokio werden Shinji Kagawa und Co. begeistert empfangen. Roman Weidenfeller zeigt sich beeindruckt.