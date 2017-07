Talent Donis Avdijaj kommt bei Schalke 04 nicht zur Ruhe. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird der 20-Jährige nicht mit ins Trainingslager ins österreichische Mittersill reisen. Grund seien die Disziplinlosigkeiten Avdijajs.

Der Youngster war am 15. Juli wegen seiner Verfehlungen im Testspiel beim SC Paderborn (1:0) von Trainer Domenico Tedesco nicht aufgestellt worden. Vor dem Spiel sei Avdijaj laut Manager Christian Heidel zu spät zur Mannschaft gestoßen, was der Stürmer dementierte.

Avdijaj schrieb nun bei Facebook: "Vor dem Spiel gegen Paderborn am Sonnabend war Frühstück um 10.30 und Abfahrt um 11.00 Uhr angesetzt. Da jedenfalls bisher die Teilnahme am Frühstück freiwillig war, bin ich um 10.36 Uhr erschienen. Also 24 Minuten vor Abfahrt. Sollte ich etwas falsch bezüglich der Freiwilligkeit der Einnahme des Frühstücks verstanden haben, so muss ich mich entschuldigen."

Heidel kritisiert Avdijaj

In der Bild-Zeitung hatte Heidel die Unzufriedenheit der Verantwortlichen mit Avdijaj erklärt: "Donis stellt seinen Gemütszustand gerne nach Außen dar. Ab und zu muss er in den Spiegel schauen, um sich zu hinterfragen. Trainieren, ohne zu mosern. Dass der Coach nicht so zufrieden mit ihm ist, hat ja Gründe."

Wie die Bild meldet, sei noch unklar, ob der Angreifer für die U23 auflaufen oder abgegeben werden soll. Er besitzt auf Schalke noch einen Vertrag bis 2019, spielte bislang neun Mal in der Bundesliga für die Königsblauen und schoss zwei Treffer.