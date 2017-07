Ex-Bayern-Vorstand Matthias Sammer glaubt fest daran, dass Mario Götze nach überstandener Stoffwechselerkrankung zu alter Stärke zurückfinden wird und dem BVB weiterhelfen kann.

"Ich glaube, dass Mario ein Spielertyp ist, der niemals in Frage gestellt werden darf, um seine hundertprozentige Leistung zu bringen. Dann kann er explodieren", sagte Sammer im Interview mit Eurosport.

Video Götze verrät Details über Leidenszeit

"Mario Götze braucht von seinem Persönlichkeitsprofil her immer die klare Unterstützung eines Vereins - auch in Phasen wo es manchmal schwierig ist, egal ob sportlich oder gesundheitlich - und muss die Unterstützung vor allem eines Trainers spüren. Sobald Mario vor allem sportlich in einer Konkurrenzsituation ist, vielleicht auch nicht das Vertrauen so spürt, verliert er unglaublich an seiner Strahlkraft, unglaublich an seiner Kreativität."

Den neuen BVB-Trainer Peter Bosz sieht er - auch speziell für Götzes Comeback - als den geeigneten Mann an. "Ich glaube einfach, dass sein Persönlichkeitsprofil im Hinblick auch mit Mario unter menschlichen Gesichtspunkten sehr, sehr wertvoll für Borussia Dortmund ist. Aber da wir im Leistungssport leben, die Situation da auch brutal ist: Das, was Thomas Tuchel erreicht hat, muss Peter Bosz erst einmal erreichen. Das wird schwer genug", erklärt der 49-Jährige.

"Die Dankbarkeit wird grenzenlos sein"

Lob findet Sammer für den Umgang der Dortmunder Führungsriege mit Götzes Erkrankung: "Er hat die Zeit bekommen und wurde nicht zusätzlich unter Druck gesetzt, wann er denn wieder zurückkommt. So konnte er in Ruhe gesunden. Und so wie ich Mario kennengelernt habe, wenn dann alles funktioniert: Das merkt er sich, das will er zurückgeben. Die Dankbarkeit wird bei ihm gegenüber den handelnden Personen grenzenlos sein."

Im Hinblick auf die bevorstehende Saison wünscht sich Sammer für seinen Ex-Klub, mit dem er als Spieler 1997 die Champions League gewann, "eine höhere Stabilität" und weniger "Schwankungen".

Video Ancelotti kontert Sammer in Sachen James

"Borussia Dortmund hat eine talentierte Mannschaft und mit Ömer Toprak im defensiven Bereich nochmal einen stabilen Faktor hinzubekommen", findet Sammer. "Ich würde aber für die Gesamtkonstruktion nicht unterschätzen, dass Matthias Ginter und Sven Bender auch für den Teamspirit Verluste sind."

Dass Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang dem BVB wohl erhalten bleibt, sei "eine Schlüsselkonstellation, dass sie in der Meisterschaft ein offeneres Rennen bieten können – bis zuletzt".