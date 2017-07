Der deutsche Vizemeister RB Leipzig macht sich fit für die neue Saison.

Beim Emirates Cup geht es am Samstag in London gegen den FC Sevilla, Gewinner der UEFA Europa League 2014, 2015 und 2016 sowie aktueller Champions-League-Playoff-Teilnehmer. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.

SPORT1 zeigt die Partie ab 13:30 Uhr im LIVESTREAM und LIVE im TV in einer Livekonferenz mit dem Match des International Champions Cup zwischen FC Chelsea und Inter Mailand (Anpfiff: 13:30 Uhr).

Alle Testspiele im Überblick:

RB Leipzig - FC Sevilla in London (15:00 Uhr)

VfB Stuttgart - Asteras Tripolis/Griechenland in Neustift/Österreich

Werder Bremen - West Ham United in Lohne (beide 15:30)

FSV Mainz 05 - Newcastle United

Derby County - 1899 Hoffenheim

FC Middlesbrough - FC Augsburg

FC Fulham - VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach - FC Malaga in Duisburg (alle 16:00)

Hertha BSC - FC Liverpool (18:00)