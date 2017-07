Erst am letzten Spieltag rettete sich der FC Augsburg unter Trainer Manuel Baum in der abgelaufenen Saison vor der Relegation, in die schließlich der VfL Wolfsburg gehen musste.

Zur neuen Saison soll beim FCA nun alles besser werden, aber auch im Falle eines Fehlstarts will Manager Stefan Reuter am Trainer festhalten: " Wenn wir von etwas überzeugt sind, machen wir Entscheidungen nicht nur von Ergebnissen abhängig. Entscheidend ist, dass wir von der geleisteten Arbeit überzeugt sind. Und von Manuel Baums Arbeit sind wir absolut überzeugt", sagte Reuter zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol dem Portal Sportbuzzer.

Dem 50-Jährigen sei klar, "dass wir auch mal ein paar Spiele in Folge verlieren werden. Trotzdem wird der Trainer bei uns nicht sofort infrage gestellt."

Dass den Fuggerstädtern wohl wieder eine schwierige Saison droht, ahnt auch Reuter: "Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt, den wir so schnell wie möglich schaffen wollen. Eine ruhigere Saison als zuletzt wäre dafür natürlich schön", so der Weltmeister von 1990.

Die Hoffnung auf eine erneute Überraschungs-Saison hat aber auch Reuter noch nicht aufgegeben: "Warum soll das in Zukunft nicht wieder möglich sein?“