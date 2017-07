Vier Wochen vor dem Bundesliga-Start absolvieren am Sonntag vier Bundesligisten Testspiele gegen attraktive Gegner. Hertha BSC tritt bei einem Mini-Turnier in Duisburg an.

Die Testspiele im Überblick:

14.00 Uhr: Hertha BSC - FC Malaga 2:1 (Spielzeit: 45 Minuten)

14.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg

14.30 Uhr: Bayer Leverkusen - SV Sandhausen

15.30 Uhr: 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig

16.00 Uhr: Hertha BSC - Aston Villa (Spielzeit: 45 Minuten)

Die Testspiele im LIVETICKER:

+++ Gladbach - Nürnberg 1:2 +++

Fast das 3:1 für den Club! Wieder ist Behrens beteiligt - der Sechser lenkt eine Flanke von Möhwald nur ganz knapp am Tor vorbei (34.).

+++ Leverkusen - Sandhausen 2:1 +++

Und dann plötzlich doch die Führung für Leverkusen: Neuzugang Kohr wird im Strafraum gelegt, Volland trifft zum 2:1 (41.).

+++ Leverkusen - Sandhausen 1:1 +++

Die Werkself tut sich sehr schwer gegen Sandhausen.

Nach 30 Minuten hat der SVS die besseren Chancen, das Remis für Bayer ist eher glücklich.

+++ Gladbach - Nürnberg 1:2 +++

Der 1. FC Nürnberg dreht die Partie. Nach einer Ecke von Kerk köpft Kapitän Behrens am langen Pfosten ein (28.).

Gladbach muss eine Schippe drauflegen, sonst droht eine Niederlage.

+++ Köln - Braunschweig +++

Um 15.30 Uhr beginnt die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Köln.

Beim Europa-League-Teilnehmer Köln steht unter anderem Neuzugang Jhon Cordoba in der Startelf.

+++ Hertha - Malaga 2:1 +++

Die Partie ist vorbei, Hertha gewinnt nach 45 Minuten gegen Malaga und steht im Finale.

Um 16 Uhr treffen die Berliner nun auf Aston Villa.

Malaga leistet sich in der letzten Minute erneut ein heftiges Foul, diesmal belässt es der Referee jedoch bei der Gelben Karte.

+++ Gladbach - Nürnberg 1:1 +++

Die Führung der Borussia hält nicht lang. Gastgeber Nürnberg trifft durch Eduard Löwen zum 1:1 (11.).

+++ Leverkusen - Sandhausen 1:1 +++

Torreicher Beginn beim Test von Bayer Leverkusen:

Zunächst trifft Sandhausens Sukuta-Pasu nach einem Konter zur Führung (8.), im Gegenzug legt Volland Admir Mehmedi den Ausgleich auf - 1:1 nach zehn Minuten.

+++ Hertha - Malaga 2:1 +++

Kurz vor dem Ende geht Hertha sogar in Führung: Alex Esswein verwandelt einen Elfmeter humorlos zur Führung - 2:1 (41.).

+++ Gladbach - Nürnberg 1:0 +++

Das ging schnell: Neuzugang Denis Zakaria trifft nach einem Freistoß von Thorgan Hazard zum 1:0 (2.).

+++ Hertha - Malaga 1:1 +++

Die Berliner sind zurück im Spiel. Nach einer Ecke von links hält Innenverteidigertalent Florian Baak seinen Kopf hin. Drin ist das Ding (31.).

Zuvor flog Malagas Rodriguez nach einer heftigen Grätsche gegen Trainer-Sohn Dardai vom Platz.

+++ Gladbach - Nürnberg +++

Die Spiele in Nürnberg (gegen Gladbach) und Sandhausen (gegen Leverkusen) laufen mittlerweile auch.

+++ Hertha - Malaga 0:1 +++

Da ist es passiert: Herthas Abwehr präsentiert sich weiter wackelig - nach einer Linksflanke ist wieder Borja zur Stelle und köpft akrobatisch ein.

Malaga geht verdient in Führung (16.).

+++ Hertha - Malaga 0:0 +++

Die erste Großchance der Partie gehört dem spanischen Erstligisten: Stürmer Borja läuft allein aufs Berliner Tor zu, setzt den Ball jedoch knapp rechts neben den Kasten (6.).

Die Spanier machen zu Beginn den besseren Eindruck.

+++ Hertha - Malaga 0:0 +++

Die Partie der Berliner Hertha läuft. Für 45 Minuten ist das Halbfinale gegen den FC Malaga angesetzt.

+++ Sommer gibt Comeback für Gladbach +++

Erstmals in der Sommer-Vorbereitung kommt Yann Sommer für Borussia Mönchengladbach zum Einsatz. Der Schweizer Nationaltorwart steht in Nürnberg in der Startelf.

Trainer Dieter Hecking schickt eine starke Elf auf den Rasen, die Nationalspieler Matthias Ginter und Lars Stindl sind noch nicht dabei.

+++ Leverkusen mit Neuzugang Bender +++

Sven Bender, für 15 Millionen Euro aus Dortmund gekommen, steht bei Bayer Leverkusens Test gegen Sandhausen in der Startelf. Auch Rückkehrer Dominik Kohr darf beginnen.

Den Sturm bilden Kai Havertz und Kevin Volland.

+++ Hertha startet mit Weiser und Dardai +++

Der Finalheld der U-21-EM, Mitchell Weiser, steht in der Startelf der Berliner beim Halbfinale gegen Malaga.

Auch der lange verletzte Ondrej Duda beginnt, die Talente Kade, Baak und Schaffran erhalten eine Bewährungschance. Trainer-Sohn Palko Dardai darf ebenfalls starten.

Das erste Halbfinale gewann Aston Villa deutlich mit 3:0 gegen den MSV Duisburg.

+++ Gladbach ist angekommen +++

Auf der Rückreise vom Trainingslager am Tegernsee macht die Borussia in Nürnberg Station.

Mittlerweile sind Raffael und Co. im Max-Morlock-Stadion angekommen.

+++ Herzlich willkommen +++

Hertha BSC startet beim Blitzturnier in Duisburg, an dem neben dem Zweitligisten noch Aston Villa und der FC Malaga teilnehmen.

Ein Spiel dauert 45 Minuten. Je nach Ausgang des Halbfinals gegen Malaga absolvieren die Berliner um 15 Uhr das Spiel um Platz drei oder um 16 Uhr das Finale.

SPORT1 begleitet alle Partien der Bundesligisten im LIVETICKER.