FC Bayern oder Hoffenheim? Serge Gnabrys Zukunft hängt an Costa

vergrößernverkleinern Douglas Costa (l.) oder Serge Gnabry: Wer wirbelt kommende Saison beim FC Bayern? © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/Getty Images/Imago

München - In einem Jahr hat sich Serge Gnabry vom Nobody zum Star gemausert. Aber spielt er in der neuen Saison beim FC Bayern? Das hängt vor allem von Douglas Costa ab.