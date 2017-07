In der Münchner Allianz-Arena wird der Audi Cup ausgetragen. Neben dem FC Bayern nehmen der FC Liverpool, Atletico Madrid und der SSC Neapel teil.

Am Dienstag trifft zuerst Madrid auf Neapel (Spielbeginn: 17.45 Uhr), bevor der Rekordmeister auf Liverpool (20.30 Uhr) trifft. Am Mittwoch steigen das Spiel um Platz 3 (17.45 Uhr) und das Finale (20.30 Uhr).

SPORT1 begleitet die Spiele im LIVETICKER.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti misst dem hochkarätig besetzten Turnier große Bedeutung zu.

"Das ist der letzte wichtige Test vor dem ersten Pflichtspiel", sagte der Italiener am Montag bei einer Pressekonferenz. Am Samstag tritt der Rekordmeister bei Pokalsieger Borussia Dortmund zum Supercup (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) an.

Video Klopp freut sich auf Hochkaräter beim Audi Cup

Beim Härtetest mit den internationalen Topteams stellte Ancelotti auch einen Einsatz der zuletzt angeschlagenen Arjen Robben und Franck Ribery in Aussicht. Jerome Boatengs Einsatz ist dagegen fraglich. Der Innenverteidiger hat nach einem Zusammenprall mit Sven Ulreich eine Schienbein-Wunde und konnte die Nachmittagseinheit am Vortag nicht beenden.

Für Liverpool-Coach Klopp ist es beim zweitägigen Turnier "die größte Herausforderung, zwei wettbewerbsfähige Mannschaften hinzustellen."

Der frühere Dortmunder Coach sieht den Härtetest nicht als Standortbestimmung, will aber aus dem Duell "gegen eine der besten Mannschaften der Welt die richtigen Schlüsse und Erkenntnisse ziehen. Das ist das Niveau, wo wir hinwollen", sagte Klopp knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Premier League.

Die Spieldauer beim Audi Cup beträgt jeweils 2x45 Minuten, steht es danach unentschieden, folgt ein Elfmeterschießen.