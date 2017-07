Nach jahrelangen Sticheleien haben Hans-Joachim Watzke und Matthias Sammer offiziell das Kriegsbeil begraben.

Der Vorstandsvorsitzende von Borussia Dortmund und der frühere Sportvorstand des FC Bayern trafen sich am Rande des Dortmunder Testspiels gegen Espanyol Barcelona in Winterthur und begrüßten sich mit einer herzlichen Umarmung.

"Wir waren inzwischen essen und haben uns ausgesprochen", verriet Watzke der Bild am Sonntag. "Matthias ist ein verdienter Spieler von uns. Wir kennen uns seit 20 Jahren, aber keiner darf vergessen, dass wir auch fünf Jahre lang harte Konkurrenten waren. Da sind wir beide vielleicht schon mal über das Ziel hinausgeschossen – aber jetzt ist längst wieder alles gut."

Während Sammers Zeit bei den Bayern waren immer wieder Giftpfeile zwischen München und Dortmund geflogen. 2015 etwa verglich Sammer den Konkurrenten mit einem markierenden Vierbeiner. "Wir waren in den letzten drei Jahren der Branchenprimus, haben viele Titel gewonnen. Wenn dann mal so ein kleiner Hund kommt und dir ans Bein pieseln will, ist es trotzdem unangenehm."

In seiner neuen Funktion als TV-Experte für Eurosport sind derlei Verbalattacken tabu: "Alles gut, alles entspannt. Wir sind halt vorher Konkurrenten gewesen, das war eine andere Situation."