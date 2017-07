Der deutsche Vizemeister RB Leipzig macht sich fit für die neue Saison, erstmalig tritt der Klub auch in der Champions League an.

Entsprechend renommiert sind die kommenden Testspielgegner der Roten Bullen. SPORT1 zeigt die Vorbereitungsspiele gegen den FC Sevilla am 29. Juli, Benfica Lissabon am 30. Juli und Stoke City am 5. August live oder in Highlights auf seinen Plattformen. Echte Härtetests sind dabei für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl garantiert.

Champions-League-Luft können die Leipziger bereits am Samstag und Sonntag schnuppern.

Beim Emirates Cup geht es am Samstag in London gegen den FC Sevilla, Gewinner der UEFA Europa League 2014, 2015 und 2016 sowie aktueller Champions-League-Playoff-Teilnehmer. Anpfiff ist um 15:00 Uhr. SPORT1 zeigt die Partie ab 13:30 Uhr in einer Livekonferenz mit dem Match des International Champions Cup zwischen FC Chelsea und Inter Mailand (Anpfiff: 13:30 Uhr).

Beide Spiele werden zudem in voller Länge im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de zu sehen sein.

Am Sonntag heißt es dann für die Leipziger um Shootingstar Timo Werner gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon zu bestehen. SPORT1 zeigt die Highlights des Duells gegen den aktuellen Champions-League-Teilnehmer ab 19:00 Uhr im Free-TV.