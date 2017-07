Der FC Schalke 04 hat in seinem ersten Testspiel einen torreichen Start in die Saisonvorbereitung hingelegt.

Beim Debüt des neuen Cheftrainers Domenico Tedesco feierten die Knappen bei der SpVgg Erkenschwick einen 9:1-Kantersieg und zeigten einige vielversprechende Ansätze.

Die Aussagekraft eines Sieges über einen Sechstligisten darf naheliegenderweise nicht überschätzt werden. Dennoch: Ein paar Einblicke hat das Spiel gegeben. SPORT1 fasst sie zusammen.

- Tedescos Experiment geht auf

Gleich bei seiner Premiere auf der Schalke-Bank zeigte sich der Deutsch-Italiener experimentierfreudig. Er agierte in einem 3-4-3-System und stellt Benjamin Stambouli auf die für ihn ungewohnte linke Position in der Dreierkette.

Dabei konnte sich Tedesco auf seine exzellenten Sprachkenntnisse verlassen und dem Franzosen Stambouli in dessen Muttersprache direkte Anweisungen geben. Insgesamt kommunizierte der 31-Jährige viel mit seinen Spielern, indem er sie an die Seitenlinie holte.

"Die Mannschaft hat sich vorbildlich an den Plan gehalten", freute sich Tedesco nach dem Test: "Das ist in solchen Partien mit zunehmender Spielzeit gar nicht so einfach. Da kann man auch mal in gewisse Muster verfallen, zum Beispiel Solo-Dribblings ansetzen. Das war aber nicht der Fall. Wir haben es 90 Minuten lang sehr seriös gemacht."

Auch sechs Wechsel zur Pause stoppten den Spielfluss nicht spürbar.

- Uchida empfiehlt sich

Schöner hätte sich der Japaner sein Comeback nach schier endloser Leidenszeit nicht vorstellen können. Der Japaner, der vor fast zwei Jahren sein letzten Bundesligaspiel für Schalke bestritten hatte, kam nach der Pause ins Spiel und erzielte keine zehn Minuten später einen Doppelpack.

Auf der rechten Seite nutzte Uchida seine Freiheiten und setzte ein erstes (kleines) Zeichen, dass Tedesco mit ihm rechnen kann.

- Wright setzt erste Duftmarke

Noch erfolgreicher als Uchida war nur Youngster Haji Wright. Der 19-Jährige, der vor eineinhalb Jahren von den New York Cosmos nach Gelsenkirchen gewechselt war, benötigte für seinen Viererpack lediglich 13 Minuten.

Haji, den Jugendtrainer Norbert Elgert als "Wundertüte" bezeichnet, rückte im Sommer in den Profikader auf und könnte einer der Überraschungen der neuen Saison werden.

- Konoplyanka blüht auf

Nach seiner vernichtenden Kritik an (Ex-) Trainer Markus Weinzierl schien das Kapitel Yevhen Konoplyanka auf Schalke schon nach einer Saison beendet - doch Tedesco erklärte, dass er dem Ukrainer noch eine Chance einräumt.

Auch bei "Konos" Leistung darf der unterklassige Gegner natürllich nicht unerwähnt bleiben. Trotzdem war es bemerkenswert, wie der Flügelflitzer von Beginn an ordentlich Dampf machte und früh einen Doppelpack schnürte. Den ersten Treffer von Donis Avdijaj hatte er noch aufgelegt.