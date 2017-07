Alexander Meier könte zum Ende seiner Karriere zum Hamburger SV zurückkehren.

Der vom "Fußballgott" zum Reservisten degradierte Stürmer der Frankfurter Eintracht traf sich am Dienstag in Hamburg mit HSV-Vorstandsboss Heribert Bruchhagen in einem Restaurant. Das Online-Portal Sportbuzzer berichtet, dass die beiden knapp eine Stunde miteinander gesprochen haben.

Meier ist derzeit nach einer Knöchel-Operation im Aufbautraining, hatte zuvor aber in Frankfurt seinen Stammplatz verloren. Der 34-Jährige könnte beim HSV, für den er schon in der Jugend auflief, als Back-Up für Bobby Wood agieren - verlässt Pierre-Michel Lasogga den HSV noch im Sommer, wäre der Bundesliga-Dino im Sturm knapp besetzt.

Bereits in seiner Frankfurter Zeit arbeitete Bruchhagen erfolgreich mit Meier zusammen, der 68-Jährige gilt als Förderer Meiers.