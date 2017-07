Weltmeister Ron-Robert Zieler wechselt zurück in die Bundesliga. Der Ersatztorhüter der deutschen Nationalmannschaft beim Titelgewinn 2014 in Brasilien unterschrieb am Dienstag einen Dreijahresvertrag bei Aufsteiger VfB Stuttgart.

Der 28 Jahre alte Schlussmann war vor der vergangenen Saison von Bundesliga-Absteiger Hannover 96 zum englischen Meister Leicester City gewechselt, konnte sich dort aber nicht gegen den Dänen Kasper Schmeichel durchsetzen.

"Wir haben bereits vor Wochen einen gemeinsamen Weg mit Ron-Robert definiert. Die Gespräche mit Leicester City waren schwierig und wären ohne das außergewöhnliche Engagement von Ron-Robert nicht erfolgreich abzuschließen gewesen", sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser.

Die Ablöse für Zieler, der in Leicester einen Vertrag bis 2020 besaß, soll bei vier Millionen Euro liegen. In Stuttgart wird er womöglich Mitch Langerak verdrängen. Der Australier stieg bereits in dieser Woche ins Training der Schwaben in Grassau ein, obwohl er noch bis Mitte kommender Woche Urlaub gehabt hätte. "Wenn wir einen Keeper holen, sollte er Mitch Konkurrenz machen können", hatte Schindelmeiser in der vergangenen Woche zu einem möglichen Transfer von Zieler gesagt.

Am Sonntag hatte der der VfB bereits den kongolesischen Offensivspieler Chadrac Akolo verpflichtet. Der 22-Jährige kam vom Schweizer Erstligisten FC Sion und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Am Montag liehen die Schwaben zudem A-Junioren-Meister Dzenis Burnic von Borussia Dortmund aus.

Zunächst hatten die Stuttgarter den 19 Jahre alten belgischen Mittelfeldspieler Orel Mangala (RSC Anderlecht, 1,75 Millionen Euro Ablöse, Vertrag bis 2021) sowie den 20 Jahre alten griechischen Nationalspieler Anastasios Donis (Juventus Turin, 4 Millionen, bis 2021) für die neue Saison verpflichtet. Außerdem stimmte der FC Arsenal einer Verlängerung der Leihe für Takuma Asano zu.