Für den FC Bayern München steht der letzte Härtetest vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Samstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.

Beim Audi Cup in der Münchner Allianz Arena trifft der deutsche Rekordmeister auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool (ab 20.30 Uhr). Zuvor ermitteln der SSC Neapel und Atletico Madrid den ersten Finalteilnehmer.

Die Spiele des Audi Cup 2017 im LIVETICKER:

1. Halbfinale: SSC Neapel - Atletico Madrid 0:0 (0:0)

2. Halbfinale: FC Bayern - FC Liverpool (20.30 Uhr)

+++ Halbzeit: Keine Tore zwischen Atletico und Neapel +++

Kurz vor der Pause häufen sich die Torchancen, ein Treffer fällt jedoch in der ersten Hälfte nicht mehr.

+++ 45. Minute: Insigne prüft Oblak +++

Der Atletico-Keeper bekommt die nächst Chance, sich auszuzeichnen: Einen Schlenzer von Lorenzo Insigne von der linken Seite lenkt Oblak gekonnt um den Pfosten. Kurz darauf ist Pause.

+++ 38. Minute: Savic sieht Gelb +++

Im Mittelfeld kommt der Montenegriner in einem Zweikampf mit Insigne zu spät und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

+++ 34. Minute: Milik scheitert an Oblak +++

Der Ex-Leverkusener Arkadiusz Milik tritt an und entscheidet sich für die rechte untere Ecke - Atletico-Keeper Jan Oblak wählt die gleiche Seite und wehrt den nicht allzu platzierten Schuss ab, es bleibt beim 0:0.

+++ 33. Minute: Elfmeter für Neapel +++

Stefan Savic senst im Strafraum Jose Callejon von hinten um, Schiedsrichter Benjamin Brand deutet umgehend auf den Punkt.

+++ 25. Minute: Griezmann hat Führung auf dem Kopf +++

Aus dem Nichts hat Atletico die Riesenchance zum Führungstor. Gaitan flankt von links in den Strafraum, Griezmann läuft sich in der Mitte frei und köpft scharf rechts aufs Tor - doch Reina macht sich lang und fischt den Ball aus der Ecke. Kokes Nachschuss mit der Hacke prallt ebenfalls am Neapel-Keeper ab.

+++ 20. Minute: Neapel mit mehr Ballbesitz +++

Mittlerweile übernehmen die Italiener im Spiel gegen Atletico die Initiative, vor dem Tor mangelt es allerdings an zwingenden Aktionen.

+++ 8. Minute: Erste Torannährung durch Atletico +++

Diego Godin köpft eine Freistoßflanke Richtung Tor, aber Pepe Reina greift locker zu.

+++ 1. Minute: Der Ball rollt +++

Das erste Halbfinale beim Audi Cup läuft. Atletico spielt in den traditionellen rot-weiß-gestreiften Trikots, Neapel läuft ganz in Gelb auf.

+++ Einlauf der Teams +++

Die Mannschaften betreten den Rasen der Allianz Arena, in wenigen Augenblicken rollt der Ball.

+++ Atletico mit Griezmann +++

Coach Diego Simeone schickt seine nominell beste Elf ins Rennen gegen Neapel. Im Sturm setzt der Argentinier auf das Duo Antoine Griezmann und Fernando Torres.

+++ Wiedersehen mit Reina +++

Der ehemalige Bayern-Ersatzkeeper Pepe Reina steht beim SSC Neapel im Tor. Ansonsten vertraut Trainer Maurizio Sarri unter anderem seinen Topstars Marek Hamsik und Lorenzo Insigne.