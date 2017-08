Der sich anbahnende Wechsel von Flügelstürmer Ousmane Dembele zum FC Barcelona und damit die Aussicht auf einen 120-Millionen-Transfer hat die Aktie von Borussia Dortmund auch am Donnerstag klettern lassen. Um 16 Uhr betrug der Wert einer Aktie 6,64 Euro.

Erst am am Mittwoch kletterte das Papier im frühen Xetra-Handel auf über 6,60 Euro. So hoch wurde die Aktie zuletzt Anfang September 2001 notiert.

Der Ausgabepreis der Aktie des einzigen börsennotierten deutschen Fußballvereins betrug am 31. Oktober 2000 elf Euro. Danach fiel das Papier ins Bodenlose. In den Jahren 2008, 2009 und 2010 war der Anteilsschein zwischenzeitlich sogar zu einem Pennystock verkümmert, also weniger als einen Euro wert. Seit 2011 jedoch befindet sich die Aktie wieder im steten Aufwind.

Dembele fehlte am Donnerstagvormittag beim Training. Nach Angaben mehrerer Medien befindet sich Dembele aber bereits auf dem Weg nach Barcelona.

Wie der BVB per Ad-hoc-Mitteilung am Donnerstagnachmittag bekannt gab, wurde keine mit dem FC Barcelona keine Einigung über einen Transfer von Dembele erzielt.