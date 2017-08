Nachdem Borussia Dortmund angeblich vor einem Wechsel von Hoffenheims Jeremy Toljan steht, könnte auch in die gegensätzliche Richtung etwas passieren.

Laut Kicker soll Felix Passlack zur TSG wechseln - allerdings nur leihweise. Beide Deals seien jedoch noch nicht in trockenen Tüchern.

Die Ablösesumme für Toljan soll allerdings deutlich höher sein, als die von der Bild kolportierten fünf Millionen Euro.

U21-Europameister Toljan, der in der Champions-League-Quali mit Hoffenheim gegen Liverpool im Kader stand, aber nicht eingesetzt wurde, hat im Kraichgau nur noch eine Vertragslaufzeit bis Juni 2018.

Toljan dürfte für den BVB sogar in der Champions League antreten, wenn er gegen den FC Liverpool gespielt hätte. So oder so könnte er für Dortmund in der Königsklasse auflaufen.

Im Regelwerk der UEFA heißt es "Ein Spieler, der in der ersten, zweiten oder dritten Qualifikationsrunde bzw. in den Playoffs der UEFA Champions League [...] eingesetzt wurde, ist jedoch ab der Gruppenphase der UEFA Champions League [...] für einen anderen Verein spielberechtigt."