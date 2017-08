Am zweiten Spieltag empfängt Borussia Dortmund im heimischen Signal Iduna Park Hertha BSC zum Topspiel am Samstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). SPORT1 hat die Zahlen und Fakten zur Partie:

Die Gäste aus Berlin erwartet eine schwierige Aufgabe. Denn aktuell sind die Dortmunder seit 38 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und gaben in den letzten neun Bundesliga-Partien im eigenen Stadion nur beim 0:0 gegen Köln am 29. April Punkte ab.

Hertha mit einem Punkt in den letzten drei Gastspielen

Die Berliner holten bei den letzten drei Auftritten im ehemaligen Westfalenstadion insgesamt nur einen Punkt, blieben aber zuletzt drei Mal in Folge in der Liga gegen Dortmund ungeschlagen.

Beim 1:1 am 14. Oktober 2016 parierte Herthas Torwart Rune Jarstein einen Elfmeter von Pierre-Emerick Aubameyang, der in den letzten beiden Duellen jeweils das einzige Tor der Schwarz-Gelben erzielte

Beim einzigen 0:0 der beiden Klubs in Dortmund am 5. Dezember 1969 schoss der BVB letztmals in einem Heimspiel gegen Hertha kein Tor.

Der letzte BVB-Trainer, der sein erstes Liga-Heimspiel verlor, war ein Landsmann des neuen niederländischen Trainers Peter Bosz: Bert van Marwijk verlor am 7. August 2004 1:2 gegen Wolfsburg.

Die Duelle in Zahlen:

BVB-Heimbilanz gegen Berlin: 18 Siege, 8 Unentschieden, 4 Niederlagen – 69:30 Tore

BVB-Gesamtbilanz gegen Berlin: 26 Siege, 16 Unentschieden, 18 Niederlagen - 105:82 Tore

Letzter Heimsieg: 3:1 am 30.8.15 - Letzte Heimniederlage: 1:2 am 21.12.13

Letzte Elfmeter: BVB (9/5): Aubameyang am 14.10.16 (Jarstein hält) - Hertha (5/5): Cicero am 26.10.08

Letzter Platzverweis: BVB (3): Mor am 14.10.16 - Hertha (3): Stocker am 14.10.16

Aktuelle BVB-Schützen gegen Berlin: Aubameyang (3), Reus (3), Götze (2), Durm, Schürrle

Hertha-Schützen gegen Dortmund: Ibisevic (6), Schieber (3), Kalou (2), Plattenhardt, Stocker

