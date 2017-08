Gladbachs Jannik Vestergaard hat bestürzt auf die schweren Krawalle beim Derby in der dänischen Liga am Sonntag reagiert und drastische Maßnahmen gefordert.

"Großen Respekt für die Sicherheitsleute und Polizisten, die versucht haben, die randalierenden Idioten aufzuhalten. Hoffentlich kommen diese Psychopathen hinter Gitter", schrieb der Innenverteidiger der Borussia auf Twitter.

Beim Duell zwischen Bröndby IF und dem FC Kopenhagen war es zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Nach dem 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber waren etwa 50 Anhänger des unterlegenen Meisters Kopenhagen kaum noch zu halten.

Das Spiel musste unterbrochen werden, weil Rauchbomben und Bengalos gezündet wurden. Gegenstände flogen auf den Rasen, wobei ein Ordner getroffen wurde.

Zorniger warnt Randalierer

Der Schutzzaun wird von den Randalierern so bearbeitet, dass er einstürzt. Es soll neun verletzte Polizisten geben.

Vestergaard forderte nun als erster Bundesliga-Profi Gefängnisstrafen für Ultras, die sich so verhalten. "Das Verhalten ist primitiv! Dass sie Ordner und Polizisten attackieren, die für uns immer ihr Leben riskieren, ist unterste Schublade. Ich hoffe, dass sie nicht nur lebenslang vom Fußball gesperrt werden, sondern auch in der Gesellschaft ihre Strafe bekommen", sagte der dänische Nationalspieler der Bild und fügte hinzu: "Und das ist in allen anderen Bereichen Knast!"

Alexander Zorniger, Trainer des FC Kopenhagen, rechnet mit hartem Vorgehen gegen die Übeltäter. "Für einige wird es ein böses Erwachen geben. Ich habe gehört, dass manche in Haft geblieben sind", sagte der Ex-Stuttgarter.

Darüber hinaus geht das Gerücht um, dass auch Fans des Hamburger SV unter den Krawallmachern waren. Im betroffenen Block war eine HSV-Fahne zu sehen. Unter einigen Anhängern der Rothosen besteht eine Fan-Freundschaft mit denen des dänischen Hauptstadtklubs.