Der Countdown zum Ende der Transferperiode läuft. Auch bei Bundesliga Aktuell (17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) steht alles im Zeichen des Transfermarkts. Wer schlägt noch einmal bis zur Deadline zu?

Moderator Jochen Stutzky blickt zudem auf die Königstransfers und Kuriositäten des Sommers. Ein weiteres Thema ist der Abschied von Benedikt Höwedes vom FC Schalke 04. Nach 16 Jahren in Königsblau verabschiedet sich der Innenverteidiger in Richtung Juventus Turin. Was sagen die Fans zum Weggang des Urgesteins?

Als Experte ist Jörg Neblung im Studio. Der ehemalige Spielerberater zählte unter anderem Oliver Kahn und Bastian Schweinsteiger zu seinen Klienten.

Die Themen im Überblick: