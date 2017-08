Fans von Bayern München und Bayer Leverkusen haben vor Beginn des Eröffnungsspiels der Bundesliga-Saison 2017/18 ihren Unmut gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) gezeigt.

"Fick dich DFB" war auf großen Bannern zu lesen, die in beiden Fanlagern ausgerollt wurden.

Noch deutlicher wurden die Bayern-Anhänger in der Südkurve, die auf weiteren Bannern klar machten, was sie am DFB stört: Korruption, Halbzeitshows, Auslandsvermarktung, Sportgerichtsbarkeit und Aufweichung von 50+1.