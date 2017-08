Gewalt in Bundesliga-Stadien: Joachim Herrmann fordert hartes Durchgreifen

Gewalt in Bundesliga-Stadien: Joachim Herrmann fordert hartes Durchgreifen Minister fordert härtere Gangart / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die Pyro-Exzesse beim DFB-Pokal in Rostock haben die Debatte um Ultras wieder angeheizt © Getty Images

In der Diskussion über den Umgang mit Gewalt in den deutschen Stadien nimmt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Vereine in die Pflicht. Eine Lockerung des Pyro-Verbots lehnt er ab.