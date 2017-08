Kolumbiens Nationaltrainer Jose Pekerman hat James Rodriguez vom FC Bayern München in sein Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Venezuela (31. August) und Brasilien (5. September) berufen.

Der 26-Jährige hatte sich am 1. August einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und trainiert derzeit in München individuell. Deshalb hatte Sportdirektor Hassan Salihamidzic am Samstag noch einen Medizincheck für Sonntag angekündigt. Dieser sollte darüber entscheiden, ob James zum Nationalteam reisen kann.

Mit der Nominierung kamen die Kolumbianer diesem jedoch zuvor.

Grundsätzlich sind den Bayern die weiten Reisen ihrer südamerikanischen Stars wie etwa bei Arturo Vidal (Chile) oder in der vergangenen Saison bei Douglas Costa (Brasilien) zu Länderspielen ein Dorn im Auge. Die Spieler würden "zum Teil nicht seriös behandelt", hatte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt einmal moniert. Es besteht für die Vereine aber Abstellungspflicht.