Offensivspieler Emil Forsberg von Vizemeister RB Leipzig hat sich nach der Bekanntgabe des Transfers von Naby Keita von Leipzig zum FC Liverpool im kommenden Sommer öffentlich zu seinen möglichen Wechselaussichten geäußert.

"Wenn sie ihn verkaufen, dann sehe ich kein Problem, dass sie auch mich verkaufen", sagte Forsberg im Gespräch mit schwedischen Medien.

Der 25-Jährige bereitet sich derzeit mit Schwedens Nationalmannschaft auf das WM-Qualifikationsspiel in Bulgarien (Donnerstag/20.45 Uhr) vor.

Forsberg denkt aktuell nicht an einen Wechsel

Forsberg betonte jedoch, sich aktuell nicht mit einem Wechsel zu befassen: "Nein. Ich überlasse so etwas stets meinem Berater, er soll sich darum kümmern. Ich hatte immer einen guten Dialog mit dem Verein, und sie wissen, was ich will. Im Moment konzentriere ich mich auf die laufende Spielzeit. Ich bin bereit, alles für Leipzig zu geben, in der Bundesliga und in der Champions League."

Leipzigs Spielmacher war im Sommer auch mit dem italienischen Top-Klub AC Mailand in Verbindung gebracht worden, nachdem er den Verein auffallend stark gelobt hatte. Hinterher sagte er: "Ich habe nur die Frage eines Journalisten beantwortet. Meine Antwort hätte auch bei Bayern München so gelautet. Milan ist einer der größten Vereine der Welt, ebenso Real, Barca oder Manchester United."

Forsberg hatte in der vergangenen Saison mit acht Toren und 22 Vorlagen maßgeblichen Anteil am Erfolg des Aufsteigers aus Leipzig, der ab September erstmals in der Königsklasse antritt.