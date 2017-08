Hallo Fußball-Freunde,

der Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit war vielversprechend. Ich hoffe, dass es in dieser Saison spannender wird als in den vergangenen Jahren und mehrere Mannschaften mit den Bayern mitspielen können.

Ein ernster Konkurrent könnte Borussia Dortmund werden, der Auftakt mit dem 3:0 in Wolfsburg war überzeugend.

Beim BVB überlagert derzeit aber das Wechselthema um Ousmane Dembele alles Sportliche. Die Situation ist unheimlich schwierig, es wird meiner Meinung nach keine Gewinner geben. Du kommst aus der Nummer kaum mehr raus.

Wenn die Dortmunder das Geld bekommen, sollte der Spieler gehen.

Die Problematik besteht darin, dass die Mannschaft natürlich mitbekommt, dass Dembele einfach nicht mehr da ist - und dass ihm die Mitspieler eigentlich scheißegal sind. Von daher kannst du das Problem noch gar nicht abschätzen, was sein könnte, wenn er bleibt.

Keine Sorgen mache ich mir trotz der Niederlage auf Schalke um RB Leipzig. Sie kommen wieder unter die ersten vier Mannschaften - auch mit der Doppelbelastung durch die Champions League.

Leipzig hat einen ausgewogenen Kader. Sie werden aber vor eine neue Herausforderung gestellt, weil die Mannschaften gegen sie jetzt defensiver spielen. Schalke hat das am Samstag vorgemacht und auch sehr gut verteidigt.

Apropos Schalke: Trainer Domenico Tedesco wird sich etwas überlegt haben, als er Benedikt Höwedes die Kapitänsbinde weggenommen hat. Wenn du einen Kapitän ernennst, muss er auch Stammspieler sein.

Was die Diskussionen beim HSV angeht: Klaus-Michael Kühne hat in dem Interview nichts Böses gesagt. Er ist für den HSV ein Glücksfall. Er ist nur ab und zu emotional - und ich glaube einfach, er ist zu unerfahren, was das Verhältnis zu den Medien angeht.

Bis demnächst,

Euer Armin Veh

Armin Veh kann auf eine erfolgreiche Laufbahn als Trainer zurückblicken. Mit dem VfB Stuttgart gewann er 2007 die deutsche Meisterschaft. Mit Eintracht Frankfurt stieg er in der Saison 2012/13 in die Bundesliga auf und qualifizierte sich anschließend für die UEFA Europa League. Auch in dieser Saison begleitet Veh als Experte den CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.