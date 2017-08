Für den FC Bayern und Borussia Dortmund geht es im Supercup (20.30 Uhr im LIVETICKER) um den ersten Titel der Saison. Der sonst eher als besseres Testspiel belächelte Wettbewerb gewinnt ob der schlechten Vorbereitung beider Teams nun aber an Bedeutung.

"Viele schauen nur auf die Ergebnisse, aber wir hatten nur zwei wirklich schlechte Spiele", sagt Ancelotti bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Diese zwei schlechten Spiele hatten es jedoch in sich und legten die Schwachstellen der Bayern schonungslos offen.

Schnellen Mannschaften nicht gewachsen

Besonders im Audi Cup gegen den FC Liverpool ließen die Bayern die Präzision im Aufbau und die Geschwindigkeit in der Rückwärtsbewegung schmerzlich vermissen. Das wiederum dürfte dem BVB entgegenkommen, der mit Christian Pulisic und Pierre-Emerick Aubameyang zwei der schnellsten und besten Konterspieler der Liga in seinen Reihen hat und dem Rekordmeister so gefährlich werden kann.

Dazu kommt die geschwächte Zentrale der Bayern, die auf Thiago Alcantara und Neuzugang James Rodriguez verzichten muss. Die Ersatzleute Corentin Tolisso und Renato Sanches hinkten ihrer Normalform zuletzt deutlich hinterher.

Götze als Trumpf?

Auch der BVB konnte in den Testspielen bislang nicht glänzen. Hoffnung macht den Schwarz-Gelben die Rückkehr von Mario Götze, der nach seiner Stoffwechselerkrankung nun wieder zu alter Stärke finden will. Neu-Trainer Peter Bosz jedenfalls ist von seinem Schützling begeistert und hält große Stücke auf den 25-Jährigen.

So oder so: in diesem Spiel geht es nicht um einen Titel, sondern um ein gutes Gefühl für den Saisonstart.