Die Bayern trennen sich nach der katastrophalen Vorstellung bei Paris Saint-Germain von Trainer Carlo Ancelotti.

Neben dem Italiener muss auch fast sein gesamter Trainerstab gehen. Einzig der bisherige Assistenz-Coach Willy Sagnol bleibt im Amt und übernimmt die Leitung des Trainings bis auf Weiteres.

Alle Infos und Hintergründe zum großen FCB-Beben gibt es ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 - und direkt im Anschluss in einer einstündigen Sondersendung (ab 19 Uhr ebenfalls LIVE auf SPORT1).

Die Bayern hatten beim 0:3 in Paris ihre höchste Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase kassiert und sich dabei in einer desolate Verfassung präsentiert.

"Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten", erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Die Themen von Bundesliga Aktuell im Überblick:

- FC Bayern: Carlo Ancelotti entlassen! Die Hintergründe zum Aus

- Willy Sagnol übernimmt bis auf Weiteres - Doch wer wird der neue Chefcoach des FCB?