Pierre-Emerick Aubameyang hat einen Millionen-Rechtsstreit gegen seinen früheren Berater Carlos Arino gewonnen. Es ging um eine siebenstellige Provision, die der Berater für seine angeblichen Vermittler-Dienste forderte.

2013 war Aubameyang für 13 Millionen Euro von AS St. Etienne zu Borussia Dortmund gewechselt. Während der Verhandlungen beider Klubs hatte Aubameyang seinen Berater getauscht. In der finalen Phase war Arino nicht mehr mit von der Partie. Folglich kassierte er an dem Transfer auch nicht mehr mit.

Aubameyangs Vater inzwischen Berater

Der Berater behauptete jedoch, er habe die Transfer-Modalitäten ausgehandelt. Er forderte eine jährliche Provision von zehn Prozent des Bruttogehalts von Aubameyang.

Sowohl der Stürmer als auch der BVB stimmten dem nicht zu. Ihre Argumentation: Der Transfer sei erst über die Bühne gegangen, als Aubameyangs Vater die Gespräche übernahm.

Vor dem Oberlandesgericht Hamm wurde am Donnerstag in zweiter Instanz verhandelt. Sowohl Aubameyang als auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc mussten als Zeugen aussagen.

Zorc nach Verhandlung erleichtert

"Wir sind froh, dass dieser Rechtsstreit nach vier Jahren endlich erledigt ist und unsere Rechtsauffassung bestätigt wurde", sagte Zorc nach Ende der Verhandlung.

Berater Arino war in Berufung gegangen, nachdem seine erste Klage im Juni 2015 vom Landgericht Dortmund abgewiesen worden war.

Am Donnerstag nun konnte Arinos Hauptzeuge vor Gericht keine Angaben machen, die zur Klärung des Falles beitrugen. Laut dem Kläger-Anwalt war der Zeuge zu nervös und konnte die Fragen nicht richtig beantworten.

Aubameyangs Ex-Berater zog seine Klage daraufhin zurück.