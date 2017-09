In Bundesliga Aktuell steht am Montag (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) der Paukenschlag in Wolfsburg im Mittelpunkt: Nach der Entlassung von Trainer Andries Jonker übernimmt der Ex-Mainzer Martin Schmidt. Doch ist er die richtige Wahl?

Zudem wird diskutiert, wie groß Kölns Chancen sind, durch einen Protest eine Spielwiederholung der Partie bei Dortmund zu erwirken.

Die Top-Themen der Sendung im Überblick:

- Paukenschlag in Wolfsburg - Jonker entlassen! Jetzt übernimmt Martin Schmidt! Ist der Ex-Mainz-Trainer die richtige Wahl?

- Nach 0:5 Klatsche in Dortmund - Köln legt Protest wegen Videobeweis ein! Wie groß die Chancen auf eine Spielwiederholung sind