Am 7. Spieltag der 1. Bundesliga steigt das 107. Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen (Sa, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER).

SPORT1 hat die Zahlen und Fakten zur Partie:

Achtmal trat Hamburgs Trainer Markus Gisdol zu einem Bundesligaspiel gegen Bremen an. Dabei gab es noch nie einen Sieg für Gisdol, und immer trafen beide Kontrahenten ins Netz.

Vor dem 107. Duell in der Bundesliga holten die Bremer nur einen Punkt aus den letzten drei Gastspielen beim HSV, gegen den sie aber den Vereinsrekord von 148 Zählern einfuhren.

In den letzten vier Begegnungen erzielten die Hamburger das erste Tor. Beide Teams verbuchten in den Hanse-Derbys ihre meisten Unentschieden (34).

Hamburg und Bremen mit Abwärtstrend

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt verloren die Rothosen die folgenden vier Partien mit 0:10 Toren. Ihre acht Gegentreffer nach der Pause sind Ligaspitze.

Die Bremer sind seit neun Spielen sieglos, in denen sie nur drei von möglichen 27 Punkten verbuchten. Allerdings verloren sie mit dem 1:2 gegen Schalke nur eine der letzten vier Aufgaben.

Die Werderaner kassierten in jeder Auswärtspartie exakt ein Gegentor und punkteten in den letzten beiden mit einem 1:1. Wobei sie jeweils in der Viertelstunde nach dem Wechsel den Ausgleich erzielten. Ihr Trainer Alexander Nouri überspringt bei einem Sieg die 50-Punkte-Marke.

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz gegen Bremen: 24 S, 18 U, 11 N – 95:63 Tore

Gesamtbilanz: 34 S, 34 U, 38 N – 158:156 Tore

Letzter Heimsieg: 2:1 am 22.4.16

Letzte Heimniederlage: 0:2 am 21.9.13

Letzter Elfmeter: HSV (7/6): van der Vaart am 17.2.02 - Werder (16/11): Pizarro am 22.4.16 (Drobny hält)

Letzter Platzverweis: HSV (4): - Behrami am 19.4.15 Werder (7): Fritz am 23.11.14

Aktuelle HSV-Schützen gegen Bremen: Salihovic (5), Müller (2), Schipplock (2), Hahn, Papadopoulos

Aktuelle Werder-Schützen gegen Hamburg: Kruse (4), Bartels, Gondorf, Junuzovic, Kainz

