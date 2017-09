Schalke 04 empfängt am Sonntag zum Abschluss des 3. Spieltags den VfB Stuttgart in der heimischen Veltins-Arena (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

SPORT1 hat die Zahlen und Fakten zur Partie:

Für den VfB Stuttgart war die Reise nach Gelsenkirchen selten ein Vergnügen. Gegen keinen anderen Verein konnten die Schalker in Heimspielen mehr Tore erzielen (87) als gegen den VfB Stuttgart. Auch ließ kein Team mehr Punkte auf Schalke liegen (92) als der VfB.

Nur zwei Siege in den letzten 18 Duellen stehen auf Schalke stehen für den Gast zu Buche.

Veltins-Arena eine Festung für Schalke 04

Die Gesamtbilanz dürfte den Stuttgartern ungleich mehr Mut machen. Nimmt man die Heimspiele gegen Schalke dazu, gelangen 42 Siege und 141 Punkte. Gegen kein Team waren die Schwaben erfolgreicher.

Die Schalker Veltins-Arena ist eine Festung. Am 27. Januar verloren die Königsblauen zuletzt ein Heimspiel (0:1 gegen Eintracht Frankfurt).

Im Februar 2016 trafen die beiden Teams zuletzt in Gelsenkirchen aufeinander. Nach Toren von Belhanda und Harnik trennte man sich 1:1.

Die Duelle in Zahlen:

S04-Heimbilanz gegen den VfB: 29 S, 5 U, 12 N – 87:58 Tore

Gesamtbilanz: 35 S, 15 U, 42 N – 116:148 Tore

Letzter Heimsieg: 3:2 am 2.5.15 - Letzte Heimniederlage: 1:2 am 11.5.13

Letzte Elfmeter: S04 (9/6): Farfan am 30.11.13 - VfB (10/10): Ibisevic am 8.12.12

Letzter Platzverweis: S04 (5): Jones am 8.12.12 - VfB (3): Sakai am 8.12.12

Aktuelle Schalker Schützen gegen VfB: Meyer, Naldo

Aktuelle VfB-Schützen gegen Schalke: Keiner

Die Wettquoten bei Interwetten zu Schalke - Stuttgart und allen anderen Bundesligaspielen gibt es hier.