Beim FC Bayern München dreht sich trotz des anstehenden Duells mit dem VfL Wolfsburg am Freitag (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) alles um den Kracher in der Champions League gegen Paris Saint-Germain.

Gegen den Bundesliga-Konkurrenten werden deshalb einige Spieler geschont. Neben dem verletzten David Alaba wird auch der angeschlagene Thiago nicht im Kader stehen. Flügelflitzer Arjen Robben kehrt nach überstandener Grippe aber ins Team zurück.

Die größte Veränderung gibt es auf der Torhüterposition. Nach dem erneuten Ausfall von Stammkeeper Manuel Neuer wird Sven Ulreich das Bayern-Tor hüten. Sein Comeback auf der FCB-Bank feiert Tom Starke, der als Ersatz für Ulreich seine Profi-Rente hinten anstellt.

Müller und Ancelotti warnen

Trotz des Top-Duells mit PSG will sich Trainer Carlo Ancelotti aber voll und ganz auf den kommenden Gegner konzentrieren. "Es wird schwierig gegen Wolfsburg, sie haben einen neuen Trainer, sind motiviert. Wir müssen aufpassen."

Für den Rekordmeister sei es ein wichtiger Moment in der Saison. "Die Atmosphäre ist gut, aber wir wissen: Im Fußball kann jedes Spiel eine Besserung oder Verschlechterung bringen", erklärte Ancelotti.

Auch Thomas Müller mahnte zur Vorsicht. "Wenn wir am Freitag unsere Leistung bringen, werden wir an der Geschichte, dass es jetzt läuft, weiterfeilen. Wenn nicht, müssen wir uns andere Geschichten anhören."

Schmidt kann gefährlich werden

Die Bundesliga-Heimbilanz gegen den VfL ist mit 19 Siegen und einem Unentschieden fast makellos.

Aber: Wolfsburgs neuer Trainer Martin Schmidt war beim 2:2 mit dem FSV Mainz 05 in der letzten Saison der letzte Bundesliga-Coach, der einen Punkt aus der Allianz Arena entführte.

Und er war auch der letzte, der dort gewann - am 2. März 2016 mit 2:1. "Wir wollen in München nicht chancenlos sein und daran glauben, etwas zu holen", gab sich der Wölfe-Trainer kämpferisch.