Der FC Bayern muss beim Gastspiel gegen Hertha BSC (So., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf Arturo Vidal verzichten.

Wie der Verein am Samstagnachmittag bekanntgab, leidet der Chilene an einer leichten muskulären Ermüdung und kann daher die Reise in die Hauptstadt nicht mit antreten.

Außerdem muss Interimstrainer Willy Sagnol auf die langzeitverletzten Manuel Neuer und Juan Bernat verzichten.

Die Bayern konnten die letzten elf der letzten zwölf Spiele gegen die Hertha gewinnen.