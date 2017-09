Duell im Norden: Wenn Hannover 96 am Freitagabend den Hamburger SV (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt, dann geht es um eine Partie zweier Mannschaften, die beide gut in die Saison gestartet sind.

Während der HSV sechs Punkte aus drei Spielen sammeln konnte, sind es bei den Hannoveranern sogar sieben. Folgerichtig stehen sie ohne Niederlage auf dem dritten Platz.

Die 96er kämpfen also darum, ihre Serie auszubauen.

Heimbilanz spricht für 96

Im direkten Vergleich verlor Hannover nur eines der letzten acht Heimspiele gegen den HSV. Dieses 0:3 am 2. April 2016 im bislang letzten Duell führte zur Entlassung von Trainer Thomas Schaaf, der zehn seiner elf Ligaspiele mit den 96ern verlor.

Die Hanseaten holten derweil vier Zähler aus ihren letzten beiden Liga-Gastspielen, in denen sie jeweils in der Nachspielzeit ins Netz trafen. In dieser Saison kassierten sie noch kein Gegentor in den ersten 45 Minuten.