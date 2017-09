Der 1. FC Köln hat mit dem 0:0 bei Hannover 96 am sechsten Spieltag den ersten Punkt geholt, ihm bleibt damit ein Negativ-Eintrag in den Geschichtsbüchern der Bundesliga erspart. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Nicht die Kölner, sondern der rheinische Nachbar Fortuna Düsseldorf ist damit weiterhin der Bundesligist mit dem schlechtesten Saisonstart.

Die Fortuna begann die Spielzeit 1991/92 mit sechs Niederlagen hintereinander. Mit nur einem Punkt und 1:13-Toren stellt das Team von Peter Stöger nach sechs Spieltagen die drittschlechteste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte.

Nur Düsseldorf und Schalke 04 (1967/98, ein Punkt und 3:16-Tore) starteten noch schlechter.

Hannover 96 setzt indes seinen erfolgreichen Saisonstart fort. Die Niedersachsen blieben auch im sechsten Spiel - und damit so lange wie noch nie – ohne Niederlage.

Allerdings bauten sie auch eine weitere, nicht ganz so spektakuläre Serie aus. Auch in der sechsten Partie nach dem Beginn dieser Spielzeit ging Hannover 96 mit einem 0:0 in die Pause.