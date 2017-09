Die TSG Hoffenheim bleibt auf Erfolgskurs.

Im Duell der Trainer-Youngster Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco haben die Kraichgauer einen hart erarbeiteten 2:0-Sieg über den FC Schalke 04 eingefahren (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).

Mit nun 14 Punkten übernahm zumindest zumindest vorübergehend die Tabellenführung von Borussia Dortmund (Die Tabelle der Bundesliga). Der BVB kann aber im Abendspiel gegen Mönchengladbach zurückschlagen.

"Ob man jetzt Erster, Zweiter oder Dritter ist, ist egal. Es ist gut, dass wir die Punkte gesammelt haben", sagte Nagelsmann bei Sky.

Seit 21 Spielen zuhause ungeschlagen

Die TSG ist nun seit mittlerweile 21 Partien ohne Heimniederlage. Die bisher letzte Pleite zu Hause kassierte Hoffenheim am 14. Mai 2016 gegen die Königsblauen (1:4).

Der erst 19-jährige Dennis Geiger erzielte in der 13. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber. In der dritten Minute der Nachspielzeit stellte Lukas Rupp den Endstand her. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Schalker vergaben zu viele Chancen und rangieren mit neun Zählern im oberen Mittelfeld.

Doppelbelastung macht sich bemerkbar

"Schalke war gut, frischer und stärker und hatte mehr vom Spiel", sagte Nagelsmann, der bei seinem Team einen Kräfteverschleiß nach zwei englischen Wochen in Folge feststellte.

"Wir hatten ordentliche Phasen, aber wir haben gemerkt, dass wir nicht ganz auf der Höhe waren. Wir waren ein bisschen müde, zwei, drei Spieler waren angeschlagen auf dem Feld", erklärte Nagelsmann.

"Aber man muss von der Mentalität her erst einmal so ein Spiel gewinnen. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Sieg", ergänzte der TSG-Coach.

Bei Schalke zeigt sich Max Meyer, der nach längerer Zeit mal wieder eine Bewährungschance bekam, trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seines Teams.

"Ich denke, dass wir auf diese Leistung aufbauen können. Wir haben sehr dominant gespielt. Ich denke, dass wir nächste Woche belohnt werden, wenn wir wieder so spielen", sagte der U21-Europameister bei Sky.

Duell der Trainer-Kumpels

Das Spiel war auch das Duell zwischen den Trainer-Kumpels Nagelsmann und Tedesco, die gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert hatten. Im März 2016 schloss der damalige TSG-Juniorencoach Tedesco mit einer makellosen 1,0 ab. Nagelsmann wurde "nur" Zweitbester.

Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena bestimmten die Gastgeber zu Beginn das Geschehen.

Hoffenheim ohne Demirbay und Bicakcic

Die Hoffenheimer, die ohne Spielmacher Kerem Demirbay, Ermin Bicakcic und den Ex-Schalker Adam Szalai auskommen mussten, wären schon nach elf Minuten fast in Führung gegangen. Nach einem Freistoß von Nadiem Amiri parierte S04-Torwart Ralf Fährmann einen Kopfball von Mark Uth.

Zwei Minuten später war der Keeper geschlagen. Der 19 Jahre alte Geiger, der immer mehr in die Rolle des abgewanderten Confed-Cup-Siegers Sebastian Rudy (Bayern München) schlüpft, erzielte sein erstes Bundesligator.

Goretzka bei Schalke zunächst auf der Bank

Bei den Schalkern, die ohne Nabil Bentaleb auskommen mussten, saß Nationalspielers Leon Goretzka zunächst auf der Ersatzbank. Vor dem Spiel waren Gerüchte über einen Wintertransfer des 22-Jährigen aufgekommen. Ohne den Mittelfeldspieler ging im Spiel nach vorne nicht allzu viel bei den Gästen.

In der 28. Minute musste Amiri mit einer Fußprellung vom Platz, für ihn kam Lukas Rupp. Danach wurden die Schalker stärker, Hoffenheim bekam ein paar Probleme in der Abwehr. So richtig gefährlich wurden die Gäste bis zur Pause aber nicht.

Konoplyanka trifft die Latte

Das änderte sich kurz nach dem Seitenwechsel. Der Ukrainer Yevhen Konoplyanka hätte eigentlich den Ausgleich erzielen müssen, traf aber nur die Latte (49.). Nur sechs Minuten später vergab Konopljanka eine weitere gute Möglichkeit. Auch der kurz zuvor eingewechselte Guido Burgstaller machte es nicht besser (56.). In dieser Phase hätte Schalke den Ausgleich verdient gehabt.

Auf der Gegenseite konnten kurz darauf Uth (57.) und Pavel Kaderabek (61.) nicht vollstrecken (57.). In der 73. Minute brachte Tedesco dann Goretzka, kurz darauf kam auch Breel Embolo (78.). Der Ausgleich wollte aber einfach nicht gelingen, am Ende machte Rupp mit seinem Tor den Deckel drauf.

