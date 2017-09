Das SPORT1-Erfolgsformat "Fantalk" gibt’s jetzt auch samstagnachmittags zur besten Fußball-Zeit – live aus dem Ruhrpott und ganz nah dran an den nationalen und internationalen Top-Ligen.

Das Moderatoren-Duo Oliver Schwesinger und Oliver Pocher begrüßt das Publikum zum Auftakt am Samstag, 9. September, ab 15:00 Uhr live aus der 11 Freunde Bar in Essen zur unterhaltsamen Diskussion über das aktuelle Geschehen am Fußball-Samstag. Zur Stammbesetzung zählen bei der Premiere am kommenden Wochenende auch Trainer-Legende Peter Neururer, Ex-Nationalspieler Mario Basler, Rudi Brückner, Thomas Herrmann und Lisa Ramuschkat, die die fußballinteressierten User via Social Media einbindet.

Mittendrin im Pott

Im Themenfokus stehen die Bundesligaspiele und die Partien des Tages aus den großen internationalen Ligen, zu denen die Zuschauer mit Informationen wie Spielständen, Torschützen und Blitztabelle auf dem Laufenden gehalten werden.

"Mit dem Fantalk am Dienstag schreiben wir bereits eine große Erfolgsgeschichte. Jetzt weiten wir das Format auch auf Samstag aus und laden die Zuschauer ein zum launigen Talk über das aktuelle Geschehen in der Bundesliga und im internationalen Fußball: von heiter bis hitzig – immer am Puls des Fußballs, mittendrin im Pott!", so Dirc Seemann, Chefredakteur bei SPORT1.

Auch die Moderatoren Oliver Schwesinger und Oliver Pocher heißen die Fußballfans herzlich willkommen: "Nirgends schlägt das Fußballherz so laut wie im Ruhrgebiet: Hier wird Fußball nicht geschaut, sondern gelebt. Mit genau dieser Hingabe werden wir über die aktuellen Samstagspiele diskutieren, live vor Ort in der 11 Freunde Bar - und mit der ganzen Fußball-Republik", so Oliver Schwesinger. Und Oliver Pocher fügt hinzu: "Fußball am Samstagnachmittag mit Freunden zusammen schauen: Es gibt nichts Besseres - und alle könne ohne Abo dabei mitmachen."

Rekord bei Bayern-Aus

Beim "Fantalk" begrüßt SPORT1 seit 2012 live aus der 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid Fußball-Experten, Prominente und Fans zur angeregten Diskussion rund um die schönste Nebensache der Welt - im Mittelpunkt stehen thematisch die parallel zur Sendung laufenden Europapokal-Begegnungen.

Das Format hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Zuschauermagneten entwickelt.

In der vergangenen Saison sahen den "Fantalk" XXL mit Moderator Thomas Helmer und Co-Moderator Torsten Knippertz live aus der 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid durchschnittlich 450.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) - das entspricht einem Markanteil von 1,6 Prozent (Z3+). In der SPORT1-Kernzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Männer (M14-49) lag der Marktanteil bei 1,9 Prozent.

In der abgelaufenen Spielzeit stellte SPORT1 mit dem populären Ruhrpott-Talk eine neue Rekordmarke auf: 960.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt verfolgten die Sendung am 18. April 2017 parallel zum dramatischen Ausscheiden des FC Bayern München im Viertelfinale der UEFA Champions League bei Real Madrid – neuer Bestwert seit Start des Formats. In der Spitze zog der "Fantalk" damals sogar 1,68 Millionen Zuschauer (Z3+) in seinen Bann.

Die kommenden "Fantalk" und "Fantalk" XXL Sendezeiten auf SPORT1 im Überblick: