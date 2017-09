Trotz des 3:0-Sieges gegen den RSC Anderlecht in der Champions League erlebte der FC Bayern eine ereignisreiche Woche mit Ärger um Franck Ribery und Robert Lewandowski. Am Samstag empfangen die Bayern am 4. Spieltag der Bundesliga den FSV Mainz 05 in der Allianz Arena, der die Unruhe für einen Coup nutzen will.

Rouven Schröder, Vorstand Sport in Mainz, ist am Sonntag am Tag nach der Partie im CHECK24 Doppelpass zu Gast.

Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Ruth Hofmann begrüßen zudem Alfred Draxler (Chefkolumnist Bild und Berater der Chefredaktion) sowie Cathrin Gilbert (Die Zeit) im Doppelpass.

Als SPORT1-Experten fungieren Thomas Strunz und Armin Veh, Ex-Schiedsrichter Bernd Heynemann wird im beliebtesten Fußballtalk Deutschlands zudem wieder mit seinem Know-how zur Verfügung stehen.