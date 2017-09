Eine ereignisreiche Englische Woche endet am Sonntag und im CHECK24 Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im TV) blicken die Experten auf die Aufreger der vergangenen Spieltage.

Doch auch nach der Bundesliga geht es in der Woche spannend weiter: In der Champions League spielt Borussia Dortmund gegen Real Madrid und der FC Bayern gegen PSG. Hoffenheim trifft in der UEFA Europa League auf Ludogorets Razgrad (Donnerstag ab 21.05 Uhr LIVE im TV und im LIVETICKER).

Christian Nerlinger, Ex-Sportdirektor des FC Bayern, ist zu Gast im CHECK24 Doppelpass und spricht über die Chancen des deutschen Rekordmeisters gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain.

Mit Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen ist der ideale Ansprechpartner im Hilton Munich Airport Hotel, um über die anstehenden Aufgaben von TSG-Trainer Julian Nagelsmann in der UEFA Europa League zu sprechen.

Moderator Thomas Helmer begrüßt neben Rosen und Nerlinger auch Kai Traemann (Head of Sport Strategy Bild) und Waldemar Hartmann (Moderator) im Doppelpass.

Die Runde komplettieren werden SPORT1-Experte Marcel Reif und Ex-Schiedsrichter Bernd Heynemann.

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.