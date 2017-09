Seit sieben Jahren ist der FC Bayern zu Zeiten des Oktoberfests ungeschlagen. Der Rekordmeister hat während der Wiesn mit 18 Siegen und vier Unentschieden eine fast makellose Bilanz.

Heute startet in München das Oktoberfest und ausgerechnet Gegner Mainz 05 brachte den Bayern ihre letzte Wiesn-Niederlage in der Münchner Arena bei. Am 25. September 2010 setzte es eine 1:2-Niederlage.

iM Football zeigt 4 Fakten zu den Wiesn-Bayern:

Anpfiff in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr (im LIVETICKER).