Carlo Ancelotti ist weg, jetzt beginnt die Suche nach dem Nachfolger beim FC Bayern. Stress machen sich die Verantwortlichen beim Rekordmeister trotz der aktuellen Lage aber keinen.

„Wir haben keinen Zeitdruck, aber nach der Pause von zwei Wochen wollen wir eine Lösung haben“, sagte Präsident Uli Hoeneß dem Radiosender FFH.

In dem anberaumten Zeitraum von 14 Tagen steht allerdings noch ein Bundesligaspiel am Sonntag gegen Hertha BSC an (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Bei der Auswärtspartie wird Interimscoach und Ex-Bayernspieler Willy Sagnol an der Seitenlinie stehen. Bisher hatte er Ancelotti als dessen Co-Trainer unterstützt.

Anschließend ist Länderspielpause, die Bundesliga geht für den FCB erst am 14. Oktober gegen Freiburg weiter. Genug Zeit also, um einen geeigneten Trainer zu finden.

Neben Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann soll auch der Ex-Dortmunder Thomas Tuchel ein Kandidat bei den Bayern sein.